Mithat Sancar, PKK'lı teröristlerin katliamıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayıcı bir açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında, terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 kişiyi vahşice katletmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı kınayan sancar, konuşmasının devamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayıcı ifadeler kullandı.

"ÖLÜMLER BOMBARDIMAN SONUCU MU..."

Sancar, "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir? Şunu peşinen söyleyeyim, ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir, biz bunu açıkça kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, masum insanlara yönelik düzenlenen tüm saldırılar karşısında bu tavrını koruyor.

HDP, PKK'lı teröristlerin düzenlediği her saldırının ardından devleti suçluyor.

HDP, Gara katliamında devleti suçladı ViDEO