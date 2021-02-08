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    HDP, 'Herkes için Adalet' kampanyası başlattı

    HDP, haziran ayına kadar sürecek "Herkes için Adalet" kampanyası başlattığını açıkladı.
    • AA
    • 08.02.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 15:53
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    HDP, 'Herkes için Adalet' kampanyası başlattı

    HDP, bugün düzenleyeceği toplantıyla "Herkes İçin Adalet" kampanyasının startını verecek.

    Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

    HDP, HAZİRAN AYINA KADAR SÜRECEK KAMPANYA BAŞLATTIĞINI DUYURDU

    Deklarasyonda, bir toplumun ancak adaletle var olabileceği, adalet olmadığında toplumun çözülme, ülkenin de çöküşle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

    Türkiye'nin bugün en büyük ve öncelikli sorunun adaletsizlik olduğu iddia edilen deklarasyonda, "Tarihte bugünkü gibi yalanın, gaddarlığın, riyakarlığın geçer akçe olduğu, adaletin, vicdanın ve ahlakın yok sayıldığı dönemler çok enderdir." ifadesine yer verildi.

    SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE BULUŞACAKLAR

    Deklarasyonda, adaletin ancak tüm farklılıklarla el ele vererek ve hep birlikte mücadeleyle sağlanabileceği belirtilerek, "Herkes için adalet" demenin şimdi tam zamanı olduğu vurgulandı.

    Etkinlikler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirilecek.

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