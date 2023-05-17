HDP, ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdüreceğini açıkladı Muhalefete verdiği destekle Kılıçdaroğlu'nun ilk turda büyük fark yemesine sebep olan HDP, ikinci tur seçimlerinde tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı.

Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

14 Mayıs seçimlerinin en çok tartışılan konularından birisi de ittifaklar oldu.

HDP ve Kandil, Kılıçdaroğlu'na kaybettirdi

HDP ve Kandil ile yapılan ittifak, CHP ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybettirdi.

HDP, 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirmek üzere toplandı.

İkinci tur kararlarını açıkladılar

Toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılırken, ikinci turda nasıl bir pozisyon alacakları ise açıklamada yer aldı.

Alınan ağır mağlubiyete rağmen HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdürmekte ısrarlı.

Kılıçdaroğlu'na olan destek sürüyor

Yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğin süreceği vurgulanırken, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir." denildi.

"Mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız"

HDP tarafından seçimlerin değerlendirildiği toplantıdan çıkan kararlar şu şekilde:

Meclis’in üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki 11 günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır.

"Muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir"

Yıllardır halklarımızın büyük bedel ve fedakarlıklarla sürdürdüğü mücadele sonucunda faşizm durdurulmuştur. Şunu bilelim ki, çürümüş faşizmin devlet olanakları, baskı, şiddet ve sandık hileleriyle bir süre daha ayakta kalması halklarımıza yeni acılar yaşatacaktır. Buna izin vermemek ellerimizdedir. Bunun için hala tamamlanmamış seçim süreci büyük bir fırsattır. Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan önümüzdeki 11 gün içinde bu karabasana son verebilir ve kötülüğü sonlandırabiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir.

"İkinci turda eksiksiz sandığa gitmeliyiz"