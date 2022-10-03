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    Diyarbakır'da başlayan evlat nöbetinin 127'inci günü

    Ailelerin HDP il binası önünde PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin başlattığı oturma eyleminin bin 127'inci gününe girildi.
    • 03.10.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 13:30
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    Diyarbakır'da başlayan evlat nöbetinin 127'inci günü

    Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

    İçinde çocuklarına kavuşan ailelerin de bulunduğu oturma eylemi, bin 127’nci gününde.

    4 yıldır oturma eylemindeler

    3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemlerini bin 127 gündür sürdürüyor. Kars’tan oğlu Faruk Taşçı için Diyarbakır’a gelen anne Rahime Taşçı, 4 yıl önce oturma eylemine başladı.

    Diyarbakır da başlayan evlat nöbetinin 127 inci günü #1

    "Gelirsen buraya eline kına yapıp askere göndereceğim"

    İHA'nın haberine göre, HDP’ye kepenk kapattıklarını söyleyen Taşçı, "Kars’tan oğlum Faruk Taşçı için evlat nöbetine geldim. 9 senedir oğlumu ne gördüm ne de sesini duydum. Peşini bırakmayacağım. 4 senedir burada evlat nöbetindeyim. 38 çocuk burada ailesine kavuştu. Eğer oğlum beni görüp duyuyorsa buradan ona sesleniyorum. Kimseden korkma gel, devletimize teslim ol. Herhangi bir ceza yok.

    Oğlum, benim kapım sana her zaman açık. Damla kardeşin ve baban seni çok özledi. Hepsi seni evde bekliyor. Ben senin peşini bırakmadım ve bırakmayacağım. Gelirsen buraya eline kına yapıp askere göndereceğim. Oğlumu HDP’den ve PKK’dan istiyorum. HDP’ye kimler oy veriyorsa aynı katliama ortaktırlar. Buradaki binalarının kepengini kapattık. İnşallah kepenklerinin hepsini kapatacağız." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır da başlayan evlat nöbetinin 127 inci günü #2

    Diyarbakır da başlayan evlat nöbetinin 127 inci günü #3


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