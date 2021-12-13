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- HDP İstanbul İl Kongresi'ndeki eylemlere soruşturma
HDP İstanbul İl Kongresi'ndeki eylemlere soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlattı.
- İHA
- 13.12.2021 - 11:49
- Güncelleme : 13.12.2021 - 12:19
HDP'nin dün İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde yaşananlar, Türkiye'nin gündemine oturdu.
Partililer Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'ndeki kongrede, terör örgütü PKK'nın marşını okuyarak Abdullah Öcalan lehine tezahüratlarda bulundu.
Sosyal medyada yayınlanan o anlar tepkilerin hedefi oldu.
Yaşananlar üzerine ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
SORUŞTURMA AÇILDI
Suç duyurusunun ardından kongredeki eylemler hakkında soruşturma başlatıldı.
HDP İstanbul Kongresi'nde terör örgütü PKK marşı okundu