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- HDP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili soruşturmada 12 gözaltı
HDP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili soruşturmada 12 gözaltı
- Haber Merkezi
- 17.12.2021 - 15:08
- Güncelleme : 17.12.2021 - 15:33
HDP İstanbul İl Kongresi, PKK terör örgütü propagandasına sahne olmuştu.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
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