HDP İzmir il binası saldırganı tutuklandı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Onur Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de HDP il binasına saldırı düzenleyen Onur Gencer, Emniyet'teki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

27 yaşındaki Gencer'in adliyedeki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gencer, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Gencer’in, verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi.

"KEŞİF İÇİN GİTTİM"

Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten şahıs, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim." dedi.