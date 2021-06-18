Silahı ile HDP binasına girip ateş eden saldırgan, bir kişinin ölmesine neden oldu. Şahsın gözaltına alındığı dakikalarda çekilen görüntüler ortaya çıktı.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan HDP il başkanlığına, görevinden istifa etmiş eski bir sağlık çalışanı tarafından silahlı bir saldırı düzenlendi.

O.G. isimli silahlı saldırgan, binanın camlarını kırdı.

Bir süre sonra bina içinden silah sesleri gelmeye başladı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin binaya girmesi ile O.G. yakalandı.

Parti çalışanı olan Deniz Poyraz’ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O.G.’nin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Operasyon başlatan polisin, şahsı gözaltına aldığı dakikalar objektiflere yansıdı.

Görüntülerde, gözaltına alındığı ilk dakikalarda O.G.’nin polisle diyaloğu da yer aldı.

BİRKAÇ KEZ KEŞİF YAPTI

Ne iş yaptığı ve isminin sorulması üzerine O.G., “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim.” dediği duyuldu.

O.G.’nin bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HDP İzmir il binası saldırganının gözaltına alınma anları VİDEO

