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    HDP, kapatma davasına karşı sessiz

    HDP, kapatma davasına karşı sessiz

    Yargıtay'ın açtığı kapatma davasının üzerinden saatler geçmesine rağmen HDP'den resmi bir açıklama yapılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 20:34
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    HDP'nin terör örgütü PKK ile arasındaki bağ, bilinen bir gerçek.

    HDP'li milletvekilleri, onlarca masum insanın şehit olduğu kalleş bombalı saldırıları gerçekleştiren canlı bombaların taziyelerine gidiyor, asker ve polislerimize karşı girdiği çatışmada öldürülen teröristlerin tabutlarını gururla sırtlıyordu.

    PKK İÇİN HENDEK BİLE KAZDILAR

    HDP'li belediyeler de PKK'lı teröristler için hendek kazarak teröre hizmet ediyordu.

    Terör örgütü PKK ile arasındaki ilişkiyi gizlemeyen HDP hakkında yaşanan sürecin ardından kapatma davası açıldı.

    HDP'DEN ÇIT ÇIKMIYOR

    Kapatma davasının açıldığının ortaya çıkmasıyla HDP'lilerde büyük bir sessizlik oluştu.

    Parti yönetimi saatler geçmesine rağmen konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

    HDP, kapatma davasına karşı sessiz #1

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