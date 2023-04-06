HDP kapatma davasında sözlü savunma yapmacak HDP, Anayasa Mahkemesi'nde 11 Nisan'da görülecek kapatma davasında sözlü savunma yapmayacaklarını açıkladı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarıyla HDP'ye açılan dava devam ediyor.

HDP, önceki mahkemelerde 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

Bu dava kapsamında söz konusu partinin, Hazine gelirleri bloke edildi.

Kapatma davasına ilişkin süreç devam ederken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan bir talep geldi.

Sancar, AYM'ye yapılan başvuruda, kapatma davası kararının seçimlerin sonrasına bırakılmasını talep etti.

AYM talebi reddetti

Anayasa Mahkemesi ise HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti.

Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı.

Sözlü savunma tarihi ertelendi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmasını 14 Mart yerine 11 Nisan'da yapmasına karar verdi.

Sözlü savunma yapmayacak

Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi.

HDP, Anayasa Mahkemesi'ne savunma yapmayacağını açıkladı.

HDP'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nde 11 Nisan'da görülecek kapatma davasında sözlü savunma yapmayacakları bildirildi.