HDP kongresinde Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı HDP yönetiminin değiştiği olağan kongresinde sahneye çıkan 2 kişi, PKK terör örgütünün kurucusu terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Terör sevicilerin bu hareketi salondan büyük destek aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'de mayıs seçimlerinden sonra muhalefette değişim sesleri yükseldi.

Büyük yenilgi alan partilerde huzursuzluk hakim.

CHP'de değişim süreci işlerken, onun gizli ortağı ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de beklenen değişim yaşandı.

HDP adını değiştirdi

Parti, olağan kongresini gerçekleştirdi.

Ankara'da düzenelen kongrede partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.

Partinin yeni eş başkanları ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu.

Yine terör propagandası yapıldı

Kongre her zaman olduğu gibi yine PKK sempatizanlarıyla doldu.

PKK lehine sloganların atıldığı salonda, terörist başı Abdullah Öcalan'a büyük destek vardı.

Bebek katili Öcalan'ın posteri açıldı

Kongre sırasında PKK terör örgütü kurucusu hain terörist Abdullah Öcalan'ın posteri de açıldı.

Yüzleri maskeli 2 kişi, sahneye çıkarak Öcalan'ın posterini açarak zafer işareti yaptı.

Medyascope tarafından görüntülenen o anlarada terör sevicilerin bu hareketi salonda büyük destek gördü. Bir anda salonda alkışlar yükseldi.