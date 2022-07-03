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    HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları

    HDP'nin 5'nci Olağan Kongresi'nde terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, kürsüden posteri açılmaya çalışıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 15:33
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    HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları

    Terör örgütünün siyasi uzantısı Halkların Demokrasi Partisi (HDP), 5’inci Olağan Kongresi'ni yapmak için Ankara’da toplandı.

    Kongre daha önce de olduğu gibi terörist başı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sahne oldu.

    Kongrede, halay çeken bir grup kişi terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları attı.

    Terörist başının posterini açmaya çalışıp, slogan attılar

    Ayrıca kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı.

    Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

    HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları

    Kadıköy'de düzenledikleri eylemde de aynısını yaptılar

    Öte yandan HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de yürüyüş düzenlemişti.

    HDP'li vekillerinde katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atılmış ve polislere hakaret edilmişti. HDP'li Saliha Aydemir, görevini yapan polise yumruk atmıştı.

    HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları #1

    HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları #2

    HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları #3

    HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları #4


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