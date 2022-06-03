Petrol
118.34
0.62%
Euro
17.7769
0.44%
Dolar
16.5297
0.46%
Altın
990.37
0.14%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
493.529
-1.12%
BTXN Coin
11.78
-3.12%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    HDP, Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktı

    HDP, Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktı

    HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerden oy alamayacağını açık bir şekilde dile getirdi.
    • 03.06.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İktidar ve muhalefet 2023 seçimleri için hazırlıklara başladı...

    CHP içerisinde aday olacak isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşuluyor.

    Cumhurbaşkanlığı adaylığına çıkarılacak isim henüz netleşememişken, HDP'den Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor.

    Son olarak BBC Türkçe'ye konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaline olumsuz baktıklarını vurguladı.

    "Mansur Yavaş'a olan tutumumuz net"

    Parti tabanı ve parti çeperinde yer alan güçlerin Mansur Yavaş'a karşı tutumunun belli olduğunu söyleyen Tayip Temel, şu ifadelere yer verdi:

    "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu. Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur."

    HDP, Mansur Yavaş ın adaylığına karşı çıktı #1

    Ahmet Türk: Kürtlerin oy vereceğini sanmıyorum

    Öte yandan; geçen ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk, Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda Kürtlerin desteğini alıp alamayacağı sorusuna "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." sözleriyle yanıt vermişti.

    HDP, Mansur Yavaş ın adaylığına karşı çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Meral Akşener'e uzay cevabı: Vizyonu yetmez
    Gündem

    Meral Akşener'e uzay cevabı: Vizyonu yetmez

    Gezici'nin genel seçim anketi
    Gündem

    Gezici'nin genel seçim anketi

    Görüş Bildir