HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen HDP Kocaeli vekil adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.

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Seçim arenasında sayılı günler kala beklenen milletvekili aday listeleri belirlendi.

Bölücü terör örgütü PKK ile bağını koparmayan HDP milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmişti.

Süreç devam ederken HDP'nin bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Terörden aranan ve PKK kamplarında eğitim gören şüpheli HDP'den aday gösterildi.

Emniyet güçleri harekete geçti

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin Kocaeli'den 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez'in PKK'nın faaliyet yürüttüğü kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Polis, bu sabah Dönmez'in Üsküdar'da kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alındı

Operasyonda HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.

Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

PKK kamplarında fotoğrafı çıktı

Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.