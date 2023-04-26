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Seçim arenasında sayılı günler kala beklenen aday listeleri belirlendi.

Bölücü terör örgütü ile bağını koparmayan milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmişti.

Süreç devam ederken HDP'nin bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Terörden aranan ve PKK kamplarında eğitim gören şüpheli HDP'den aday gösterildi.

Emniyet güçleri harekete geçti

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin Kocaeli'den 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez'in PKK'nın faaliyet yürüttüğü kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Polis, bu sabah Dönmez'in Üsküdar'da kaldığı adrese operasyon düzenledi.

HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

Gözaltına alındı

Operasyonda HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.

Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

PKK kamplarında fotoğrafı çıktı

Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı
HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı
HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı