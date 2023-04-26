HDP milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı

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HDP’nin Kocaeli'de 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, bugün düzenlenen operasyonda İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındı.
Dönmez'in, geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği belirlendi.
Tutuklandı
Şahsa yönelik sorgulamada Dönmez'in, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.
PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda HDP’li Dönmez tutuklandı.
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