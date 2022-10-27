PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, TBMM'den bağlandığı PKK kanalında, Türkiye'nin savunmaya ayırdığı bütçeden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya karşı etkili mücadelesine devam ediyor.

Operasyonlar devam ederken kahraman askerlerimizden rahatsızlık duyan bir kesim de var.

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, TBMM'deki odasında PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir kanalın canlı yayınına katıldı.

Savunma bütçesine ayrılan paydan rahatsız oldu

HDP'li Taşdemir yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunmaya ayırdığı bütçeden duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Taşdemir, Türkiye'nin terör operasyonlarına yönelik ayırdığı bütçeye ilişkin, "Bu bütçe savaşta Kürtlere karşı kullanılıyor." dedi.

HDP milletvekili TBMM’den PKK kanalına bağlandı VİDEO

Skandal ifadelerine devam eden Dirayet Taşdemir, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"2023'te daha da artacak"

"2020-2022 yılı arasında bütçenin büyük kısmı savaşa ayrıldı.Yani Kürtlere karşı kullanıldı. Bütün ülkenin kaynaklarını buraya aktardılar. Bu politika 2023'te giderek daha fazla derinleşecek. Burada bir ısrar ve süreklilik göreceğiz."





TTB Başkanı aynı kanalda kimyasal silah iftirasında bulunmuştu

HDP'li Taşdemir'in Meclis'ten bağlanarak TSK'yı eleştirdiği yayın organına TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katılmış, kimyasal silah iftirasını atmıştı.

