HDP muhalefet partilerinden destek istedi

Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar için HDP, muhalefet partilerini omuz omuza mücadeleye davet etti.

Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

HDP'Lİ İSİMLER

Gözaltı kararı verilen 82 kişi arasında; HDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Altan Tan, Gülfer Kaya, eski milletvekilleri Nazmi Gör, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Beyza Üstün, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de bulunuyor.

BİZİM İÇİN MÜCADELE VERİN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerine yönelik operasyona ilişkin “HDP baş eğmedi, baş eğmeyecektir; diz çökmedi diz çökmeyecektir bu da size dert olsun” sözleriyle yanıt verdi.

Buldan, operasyonlara karşı muhalefeti de omuz omuza vermeye çağırdı.

"Eğer saldırı AK Parti’dense, mücadele muhalefette olmalıdır" diyen Buldan "Bugün daha fazla bir arada olmanın, daha fazla omuz omuza olmanın, daha fazla birlikte yürümenin yol ve yöntemleri bulunmalıdır. Türkiye halklarının hep birlikte kazanacağının inancımı ifade etmek istiyorum. Bizler kazanacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. HDP, bu sürecin kazananı olacaktır, HDP baş eğmedi, baş eğmeyecektir; diz çökmedi diz çökmeyecektir bu da size dert olsun. “ ifadelerini kullandı.