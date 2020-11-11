Evlatlarına kavuşma umuduyla beklemeyi sürdüren anne Esmer Koç ve baba Süleyman Aydın, çocuklarına 'Teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 436'ncı gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katılan anne Esmer Koç, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"ORASI SENİN YERİN DEĞİL, TESLİM OL"

2013'te kaçırılan kızını her yerde aradığını anlatan Koç, "Anneler olarak, 1 yılı aşkın süredir HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Kızım Zübeyde için buradayım. Kızımdan isteğim beni görüyorsan, duyuyorsan gel devlete teslim ol. Orası senin yerin değil. Seni kandırıp kaçırdılar. Biz PKK'yı istemiyoruz." dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 436'ncı gününde ViDEO

5 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLUNU BEKLİYOR

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı.

Bir yıldan fazla süredir halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını belirten Aydın, "Bir tek HDP milletvekili ailelere sahip çıkmadı. 'Biz çocukları dağa göndermiyoruz' dediler fakat çocuklarımızın kaydı HDP'de çıktı. HDP kendi suçunu örtbas etmesin." diye konuştu.

"GEL ARTIK, BU HASRET BİTSİN"

Evladına seslenen Aydın, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, bu hasretlik bitsin artık." ifadesini kullandı.