HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 517'nci gününde

2014 yılında ekmek almaya giderken kaçırılan oğlu Eren'i bekleyen acılı anne, "Evladımı almadan gitmeyeceğim, zafer bizim olacak" dedi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 aile, eylemlerinde 517'nci güne girdi.

Aileler, evlat nöbetlerini kısıtmalar nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2014 yılında ekmek almaya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı anlaşılan oğlu Eren Yalçın için nöbet tutan Fadime Aksu, evladını almadan eyleme son vermeyeceğini belirtti.

"ZAFER BİZİM OLACAK"

Salgına rağmen bekleyişlerinden vazgeçmeyeceğini belirten anne Aksu, şunları söyledi:

"Hiç vazgeçmeyeceğiz. PKK'lı teröristler bizi yıldıramaz. Oğlumuzu almadan gitmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Çocuğum, Allah rızası için dön gel. Onlar sizi anneden, babadan kopartmışlar. Bizi kötülüyorlar. Size 'Aileniz sizi sattı' diyorlar. Asla öyle bir şey yok. Bak ailelerin çocukları teslim oldu. Hiç ceza almadılar.

"BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR"

Ne olursun, Allah rızası için gel. Ben size hem anne hem baba oldum. Hiçbir zaman yılmadım. Korkma yavrum. Dön gel, bağrım da, kapım da açık. Ağabeyin, ablaların seni bekliyor. Beni yıldıramayacaklar. Çocuğumun ölüsünü, dirisini alıp gideceğim."