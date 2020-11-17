HDP, PKK'lı teröristi ilçe başkanı yaptı

Terör örgütlerinin inlerine gerçekleştirilen arazi taramasında bulunan fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tespiti çalışmasında, içlerinden biri HDP'nin ilçe başkanı çıktı.

İyi Parti'de geçtiğimiz hafta başlayan HDP krizi, dün doruk noktasına ulaştı.

Partinin HDP ile ortak anayasa taslağı hazırladığını söyleyen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edilirken, Adana milletvekili İsmail Koncuk ise Meral Akşener'in HDP ile ittifakta bulunduğunu söyleyerek partiden istifa etti.

İyi Parti'nin HDP ile yakınlaşması sonucu istifalar sürerken, Kandil'in sözcüsü HDP'ye de terör gözaltıları sürüyor.

DAĞDA TERÖRİST ŞEHİRDE İLÇE BAŞKANI

Geçtiğimiz eylül ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin inlerine gerçekleştirdiği arazi taramasında, bir poşet içerisinde toprağa gömülü dokümanlar ele geçirildi.

Dokümanların arasından da PKK'lı bir grup teröristin ellerinde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafı çıktı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, fotoğrafta yer alan 21 PKK'lı teröristin kimliklerini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Ekiplerin de tespit çalışması doğrultusunda, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

TERÖRİST BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Çalışma sonunda ekipler, HDP İlçe Başkanlığı'na ve Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evinde yakalanan Naci Kızıler, gözaltına alındı. Kızıler'in makam odasında yapılan aramada da çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve broşürler ele geçirildi.