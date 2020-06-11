HDP, polis sayısından şikayetçi

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir, polis ve bekçi sayısının çok fazla olduğunu savunarak buna neden ihtiyaç duyulduğunu sordu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den, polis ve bekçi sayısına itiraz sesi yükledi.

TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, neden bu kadar fazla polis ve bekçiye ihtiyaç olduğunu sordu.

"BU KADAR KAYNAK VARSA.."

HDP'li Taşdemir, "Değerli arkadaşlar, daha önce sayısı 4 bin civarında olan bekçi sayısı bugün 21 in üstünde. Toplam polis ve bekçi sayısı 310 bin kişi, bu haliyle polis ve bekçi sayısı birçok ülkenin ordusundan daha fazla. Peki, buna neden ihtiyaç duyuluyor. Yani varsa bu kadar bol kaynak o zaman eğitime sağlığa, istihdama ayırın." ifadelerini kullandı.