HDP sözde 1915 olaylarına destek verdi

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen HDP, asılsız Ermeni soykırımı hakkında skandal bir bildiri yayınladı.

Her yıl olduğu gibi 24 Nisan'da 1915'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası devam ediyor..

Sözde olaylar için birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.

Ancak Türkiye'de bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları bu yalanı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulunuyor.

Ülkemizde bu yalana sahip çıkanlar arasında en başta ise Kandil'in siyasi ayağını yürüten HDP var.

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına destek verdi.

SKANDAL BİLDİRİ

Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.