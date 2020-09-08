HDP tarafından evladı dağa kaçırılan anne, oğlunun hayalini söyledi

HDP önünde nöbetini sürdüren acılı anne "3 yıldır oğlunun yolunu gözlüyorum, komando olacaktı, kandırılıp dağa kaçırıldı” dedi.

Daha önce korkudan HDP’nin kapısına gidemeyen aileler, Hacire Akar’ın başlattığı eylemle HDP’nin kapısının yolunu tuttu. 3 Eylül 2019’dan itibaren Türkiye’nin farklı kentlerinden evlat nöbeti tutmaya başlayan ailelerden 16’sı evladını terörün pençesinden kurtardı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan ailelerin çocuklarının ya arkadaş ya da etkinlik kurbanı olarak dağa götürüldüğü ortaya çıktı





SONUNA KADAR EVLAT NÖBETİ

Evlat nöbetinde olan Ayten Elhaman, annelerin HDP’nin kapısına gelip evlatlarını istemesinin çok zor olduğunu, evladının da komando olmak istediğini ama şimdi oğlunun dağda ezildiğini ifade ederek, sonuna kadar evlat nöbetinde olacaklarını dile getirdi.

Komando olacaktı, teröristler tarafından dağa kaçırıldı İZLE

Ayten Elhaman, oğlunun 2017’nin mayıs ayında işe gittiğini ve kendisinden bir daha haber alınamadığını söyledi.

PKK HDP BİRDİR

Oğlunu telefondan aradıklarını ve cevap vermediğini aktaran Elhaman, karakola başvurduklarını, telefonun kapalı olduğunu kaydetti. Sorup soruşturduklarında en son görüştüğü arkadaşı tarafından HDP binasına getirildiğini aktaran Ayten Elhaman, sözlerine şöyle devam etti:



"Sonra Şanlıurfa Suruç’ta biriyle 5 dakikalık bir konuşma yapılmış. Ondan sonra hiçbir haber yok. 3 yıldır oğlumu bekliyorum. Oğlum eğer beni duyuyorsa gel. HDP/ PKK birdir, hiç onlara güvenme. Onlar Amerika’nın uşağı, sizi o dağlarda, taşlarda eziyorlar. Hep rüyalarıma giriyor. ‘Anne beni kurtar’ diyor. İnşallah seni kurtaracağım.

ASKERE GİDİP KOMANDO OLACAĞIM DİYORDU

18’ini yeni bitirmişti. Askere gideceğim, komando olacağım diyordu. Bizim siyasi ile bir alakamız yoktu. Biz bu Türk bayrağı altında dalgalandığını görünce gururlanıyoruz. Bu mücadeleme son nefesime kadar da devam edeceğim.

DEVLETİMİZ BİZİM ARKAMIZDA

Annelerin böyle HDP’nin kapısına gelmeleri çok zordu. Cumhurbaşkanımız arkamızda, Bakanımız Süleyman Soylu arkamızda. Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan. HDP, sanmasın bir gün, iki gün, oturup kalkacağız. Hayır, biz bin yıl da geçse evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Eskiden korkuyorduk. Ben birkaç defa demiştim geleyim. Herkes diyordu, başkalarından duyuyorduk. Gidersiniz sizi döverler, bomba atarlar, bir şeyler yaparlar. Biz artık korkmuyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Evlatlarımızı götürdüklerinden beri biz ölüyüz zaten. Biz anneler ölü gibiyiz."