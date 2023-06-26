HDP, teröristbaşına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan’a methiyeler dizmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yanardağ gözaltına alınırken, HDP ise sahip çıkarak karara tepki gösterdi.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, terörist sevici açıklamalarıyla gündemde.

Muhalefetin fonladığı Tele 1'de canlı yayında yaptığı konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.

Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı.

25 yıldır cezaevinde olan Öcalan için, “70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.” dedi.

"Cezaevinde filozof oldu"

Tepki çeken açıklamalarını sürdüren Yanardağ, tecritin kaldırılmasını gerektiğini de savundu ve şu ifadeleri ekledi:

“Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

Savcılık soruşturma başlattı, Yanardağ gözaltına alındı

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Böylelikle Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle, ‘suçu ve suçluyu övme’ ile ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ardından tepkilerin odağındaki Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı açıklandı.

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"Sayın Öcalan.."

HDP'den ise beklenen hareket geldi. Yanardağ'a sahip çıkan HDP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: