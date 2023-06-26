CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, terörist sevici açıklamalarıyla gündemde.
Muhalefetin fonladığı Tele 1'de canlı yayında yaptığı konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.
Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı.
25 yıldır cezaevinde olan Öcalan için, “70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.” dedi.
"Cezaevinde filozof oldu"
Tepki çeken açıklamalarını sürdüren Yanardağ, tecritin kaldırılmasını gerektiğini de savundu ve şu ifadeleri ekledi:
“Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
Savcılık soruşturma başlattı, Yanardağ gözaltına alındı
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Böylelikle Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle, ‘suçu ve suçluyu övme’ ile ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ardından tepkilerin odağındaki Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı açıklandı.
"Sayın Öcalan.."
HDP'den ise beklenen hareket geldi. Yanardağ'a sahip çıkan HDP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye’de yargı ve RTÜK’ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi.
AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır.
Yargının ise Sayın Öcalan’a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı’da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.