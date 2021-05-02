HDP, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını eleştirdi

PKK'nın kökünü kazımak için Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar için HDP, operasyonların durdurulmasını talep etti.

Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı yerlerden biri olan Irak'ın kuzeyinde kahraman Mehmetçiğimizin düzenlediği operasyonlarla bölgenin terörden arındırılma çalışmaları devam ediyor..

Bugün operasyonlarla ilgi biligi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise; Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ettiğini; şu ana kadar da 44 terörist etkisiz hale getirildiğini de belirtip "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOL OPERASYON DEĞİL..."

Bakan Akar'ın bu açıklamalarından sonra HDP, TSK'nın operasyonlarını, “Doğru yol operasyon değil, barışçıl ve demokratik zemindeki diyalogdur” diyerek eleştirdi.

TERÖRİSTLERİN YAKIP YIKTIĞI DİYARBAKIR SUR