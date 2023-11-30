HDP, TTB'ye destek çıktı! Kararın ardından yanındayız mesajı yayınladılar

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Terör sevici zihniyete geçit yok...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasının ardından Türkiye ayağa kalktı.

Türk askerine yönelik bu iftiradan sonra yargı ve emniyet harekete geçti.

Mahkeme, TTB kararını verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bugün TTB Merkez Konseyi ile ilgili karar verildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın karar duruşması Ankara Dışkapı Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmaya, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ve avukatlarının yanı sıra milletvekilleri, sendika temsilcileri, meslek örgütü yöneticileri ile CHP, HEDEP, EMEP’ten milletvekilleri katıldı.

Savunmaları alındı

Hakim, duruşmayı ertelemek isterken, avukatlar ve görevden alınmaları talep edilen TTB Merkez Konsey üyeleri savunma yapmak istedi.

Savunmaların ardından hakim karar için ara verdi.

Tamamı görevden alındı

Aranın ardından kararını açıklayan hakim, Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

HDP hemen destek verdi

TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasının ardından HDP'den destek de gecikmedi.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TTB'ye destek verildi.

"TTB'nin yanındayız"

HDP'nin destek mesajında şu ifadelere yer verildi:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması, iktidarın yargı eliyle yaptığı yeni bir darbedir, kayyım darbesinin devamıdır. Hekimlerin iradesini gasp eden bu karar suçtur. Bu darbenin karşısında amasız fakatsız durmak tüm demokratik güçlerin görevidir. TTB’nin yanındayız!