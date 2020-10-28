HDP, Türkiye'nin silah harcamaları için bütçe ayırmasına karşı çıktı

Terörü bitirmek için Meclis'teki askeri harcamalara ayrılan bütçenin gereksiz olduğunu savunan HDP, Türkiye'nin silah harcamaları ile halkın yoksullaştığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, dün HDP'nin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

Sancar'ın gündeminde ise Türkiye'nin TSK'ya ve askeri harcamalara ayırdığı bütçe vardı.

Türkiye'nin yeni silahlar için bütçe ayırmasına karşı çıkan Sancar, "Şimdi önümüzde bütçe var ve bu bütçenin ne bütçesi olduğunu hatırlatıyoruz. Bu bütçe halk için bütçe değil bir defa. Bu bütçe Saray’a, savaşa ve yandaşa bütçedir. Ülkenin kaynaklarını savaşa akıtarak, yoksullaşmayı derinleştiren bütçedir." ifadelerini kullandı.

4 LİRALIK VERGİDEN 1 LİRASI SAVAŞ HARCAMALARINA GİDİYOR

Sancar Türkiye'nin askeri harcamalarına son vermesi yönünde çağrı yaparak şu açıklamaları yaptı;

"Bu bütçede savaş ve güvenliğe ayrılan kaynakların ne kadar olduğunu ayrıntılı anlatabilirim ama sizi rakamlara boğmak istemedim. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki arkadaşlarımız, Meclis’te komisyonlarda bunları ayrıntılı açıklıyorlar.

Basın toplantılarında da sizlerle paylaşıyorlar. Ama şöyle çok kısa bir bilgi de aktarmadan geçmek istemiyorum. Bugün cebimizden alınan verginin 4 liralık her bir biriminin 1 lirası savaş harcamalarına gidiyor, savaş bütçesine ayrılıyor."



