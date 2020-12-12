HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, ortak vatan mücadelesi verdiklerini bölücülük yapmadıklarını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada partisine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.

HDP'nin bölücülük peşinde olmadığını savunan Oluç, ortak vatan mücadelesi verdiklerini söyledi.

"HDP ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYEN BİR PARTİ DEĞİLDİR"

HDP'li Saruhan Oluç, şunları söyledi: "Biz şunu defalarca söyledik. Biz demokrasi ve barış mücadelesi veriyoruz. Bu konuda kararlı tutumumuzu aynen sürdürüyoruz. HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir. Bütünlüğü ve birliği sağlamak isteyen bir partidir. Biz ortak vatan, demokratik cumhuriyet mücadelesi veriyoruz."

HDP: Ülkeyi bölmek isteyen bir parti değiliz VİDEO