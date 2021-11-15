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- HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu
HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 15:33
- Güncelleme : 15.11.2021 - 16:00
Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmaları gündemin en önemli konularından biri.
Asgari ücret tartışmaları devam ederken HDP ve İyi Parti'den teklifler geldi.
HDP: NET 5 BİN OLMALI
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, asgari ücretin net olarak 5 bin lira olması gerektiğini söyledi.
Oluç ayrıca, asgari ücretten kesilen vergilerin kaldırılmasının da gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
Saruhan Oluç, "Asgari ücretten kesilen vergi kaldırılmalıdır, asgari ücret net 5 bin lira olmalıdır." şeklinde konuştu.
İYİ PARTİ: 4 BİN LİRA
Konuyla ilgili bir açıklama da İyi Parti yaptı.
İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin asgari ücret önerisini duyurdu.
Usta, asgari ücret miktarını parti olarak 4 bin lira bandında belirlediklerini söyledi.
ENFLASYONA GÖRE EN AZ 3 BİN 531 LİRA OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR
Öte yandan enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre; asgari ücretin en az 3 bin 531 lira olabileceği konuşuluyor.
Hükümetin asgari ücrete ne kadar zam yapacağı merak konusu.