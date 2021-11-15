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    HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu

    HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu

    HDP belirlenecek asgari ücrette miktarın net 5 bin lira olması gerektiğini söylerken, İyi Parti 4 bin liralık bir asgari ücret önerisinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:00
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    Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmaları gündemin en önemli konularından biri.

    Asgari ücret tartışmaları devam ederken HDP ve İyi Parti'den teklifler geldi.

    HDP: NET 5 BİN OLMALI

    HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, asgari ücretin net olarak 5 bin lira olması gerektiğini söyledi.

    Oluç ayrıca, asgari ücretten kesilen vergilerin kaldırılmasının da gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

    Saruhan Oluç, "Asgari ücretten kesilen vergi kaldırılmalıdır, asgari ücret net 5 bin lira olmalıdır." şeklinde konuştu.

    İYİ PARTİ: 4 BİN LİRA

    Konuyla ilgili bir açıklama da İyi Parti yaptı.

    İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin asgari ücret önerisini duyurdu.

    Usta, asgari ücret miktarını parti olarak 4 bin lira bandında belirlediklerini söyledi.

    ENFLASYONA GÖRE EN AZ 3 BİN 531 LİRA OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

    Öte yandan enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre; asgari ücretin en az 3 bin 531 lira olabileceği konuşuluyor.

    Hükümetin asgari ücrete ne kadar zam yapacağı merak konusu.

    HDP ve İyi Parti nin asgari ücret önerisi belli oldu #1

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