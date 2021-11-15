HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu

HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu

HDP belirlenecek asgari ücrette miktarın net 5 bin lira olması gerektiğini söylerken, İyi Parti 4 bin liralık bir asgari ücret önerisinde bulundu.

Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmaları gündemin en önemli konularından biri.

Asgari ücret tartışmaları devam ederken HDP ve İyi Parti'den teklifler geldi.

HDP: NET 5 BİN OLMALI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, asgari ücretin net olarak 5 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Oluç ayrıca, asgari ücretten kesilen vergilerin kaldırılmasının da gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Saruhan Oluç, "Asgari ücretten kesilen vergi kaldırılmalıdır, asgari ücret net 5 bin lira olmalıdır." şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ: 4 BİN LİRA

Konuyla ilgili bir açıklama da İyi Parti yaptı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin asgari ücret önerisini duyurdu.

Usta, asgari ücret miktarını parti olarak 4 bin lira bandında belirlediklerini söyledi.

ENFLASYONA GÖRE EN AZ 3 BİN 531 LİRA OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre; asgari ücretin en az 3 bin 531 lira olabileceği konuşuluyor.

Hükümetin asgari ücrete ne kadar zam yapacağı merak konusu.