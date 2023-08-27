HDP’de kongre günü! Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkan oldu Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın aday olmayacaklarını açıklamalarının ardından bugün HDP’nin 4’üncü Olağanüstü Kongresi'nde HDP Eş Genel Başkanlıklarına Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak seçildi.

ANKA

Genel seçimlerden umduğunu bulamayan partilerden biri de HDP oldu.

Terörle arasına bir türlü mesafe koyamayan HDP, aldığı sonuçla hüsrana uğradı.

Bunun ardından seçimi kaybeden diğer muhalefet partilerinde olduğu gibi HDP'de de eş genel başkanlar tartışılmaya başlandı.

Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanlıkları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, kongrede aday olmayacaklarını açıkladı.

HDP’de yeni kararların alındığı 4’üncü Olağanüstü Kongresi bugün Ankara'da yapıldı.

HDP eş genel başkanları değişti

904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun katılarak oy kullandığı kongrede, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları oldu.

Parti Meclisi ve diğer organlar

Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi ise şu şekilde: