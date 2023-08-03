HDP yerel seçimlerin yol haritasını belirledi: Protokol ve ittifak şartı aranacak Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, yerel seçimler öncesi ittifak konusunda yeni bir karar aldı. Bu karar göre; HDP, kendileri ile resmi ittifak görüşmesi yapmayan mutabakat metni imzalamayan partilerle görüşmeyecek. CHP'nin bu karar sonrası ne yapacağı merak konusu oldu.

ensonhaber.com CHP ile HDP arasında uzun yıllardır yapılan 'gizli' ittifaklar son buluyor. 2019 yılında büyükşehirlerde CHP'nin adaylarına, 2023 seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP, yerel seçimler öncesi net bir karar aldı. HDP resmi ittifak istiyor HDP, yerel seçimlerde kendileri ile resmi ittifak görüşmesi yapmayan ve anlaşmaları mutabakat metni ile yazıya dökmeyen partilerle görüşme yapmayacak. Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokol Bu kararın alınmasındaki en önemli etken, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında yapılan yazılı mutabakat metni oldu. Bilindiği üzere; Ümit Özdağ, ikinci tur seçimlerinde isteklerini Kemal Kılıçdaroğlu'na dayattı ve imzalı mutabakat yaptırdı. Gizli protokolün ortaya çıkması HDP'den tepkilerin yükselmesine neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte fotoğraf vermekten ve ittifakı yazılı mutabakata dökmekten çekiniyordu. Milliyetçi seçmenin oylarını da alabilmek için HDP ile hiçbir 'resmi' ittifakı kabul etmeyen CHP Lideri'nin yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu haline geldi.