HDP, Zeytin Dalı Harekatı'nı bu yıl da kınadı

HDP, Zeytin Dalı Harekatı'nı bu yıl da kınadı

Türkiye'nin teröristleri Afrin'den temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılında HDP, yayınladığı genelge ile operasyonun acısını bir kez daha yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye topraklarında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın 3'üncü yılı.

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü.

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanıp binlerce terörist ölürken, 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

HDP'NİN ACISI HALA AYNI

Türkiye'nin yardımıyla Afrin, bölge halkı için yaşanılacak yeni bir yerleşim birimine dönüşürkenHDP, Afrin'de ölen YPG'li ve PKK'lı teröristlerinin acısını yaşamaya devam ediyor.

HDP, bugün yayınladığı "Afrin’i işgal edenler 3 yıldır halkların yaşamını ve geleceğini talan ediyor" başlıklı genelgesiyle Türkiye'nin teröristleri temizlemek için başlattığı 3 yıl önceki harekatı bir kez daha kınadı.