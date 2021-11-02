HDP'den kilise ve sinagog çalışanlarına devletten maaş talebi

HDP, imamlar dışındaki dini görevlilerin masraflarının da devlet tarafından karşılaması için Meclis'e soru önergesi verdi.

HDP'de gündem; kilise ve sinagog çalışanlarının maaşları...

Konuyla ilgili HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, "Camilerdeki imamların maaşları devlet tarafından karşılanırken diğer dinlere ait görevlilerin maaşları neden karşılanmıyor?" yönünde bir soruyu Meclis gündemine taşıdı.

HDP'li Çelik soru önergesinde, Lozan Anlaşması’na göre Türkiye’deki diğer dinlere ait ibadethanelerin camilerle eşit statüye sahip olduğunu anımsatarak şunları söyledi;

"MAAŞLARI NEDEN DEVLET TARAFINDAN ÖDENMEMEKTEDİR"

"Türkiye’de camilerin yanı sıra kilise, manastır ve sinagoglar da ibadet statüsünde yer almaktadır.

Camilerdeki din görevlilerinin maaşları ve ibadethanelerin masrafları devlet tarafından karşılanırken diğer cemaatlere ait ibadethanelerin masrafları karşılanmamaktadır.

Bu bağlamda; kilise ve sinagoglardaki din görevlilerinin maaşları neden devlet tarafından ödenmemektedir?