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    HDP'de eş başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi

    HDP'de eş başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi

    Buldan ve Sancar, yeniden eş genel başkan oldu. Partinin danışma kurulu ve divan üyeleri belli oldu.
    • 03.07.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 17:51
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    HDP, 5. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi.

    Kongre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

    HDP'de kongre sonucu

    AA'nın haberine göre, partinin eş genel başkanlığına, Pervin Buldan ve Mithat Sancar bir kez daha seçildi. Buldan ve Sancar, 796 delegenin oyunu aldı.

    Danışma kurulu listesi belli oldu

    HDP'de kongre sonucu danışma kurulu, şu isimlerden oluştu:

    Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya.

    Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Rıza Türmen, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.

    Divan üyeleri

    Saruhan Oluç, Dilan Dirayet Taşdemir, Dersim Dağ ve Serpil Kemalbay da divan üyeliğine seçilen isimler oldu.

    HDP de eş başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi #1


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