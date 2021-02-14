HDP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili samimyetsiz açıklama

Gara'da 13 masumun şehit edilmesiyle ilgili açıklama yapan HDP, öldürülen vatandaşlarımıza 'şehit', PKK'ya da terör örgütü diyemedi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Bugün Malatya Valisi Aydun Barış da kameraların karşısına geçerek şehit edilen vatandaşlarımızın isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

HDP, ÖLDÜRÜLEN MASUM SİVİLLERE 'ŞEHİT' DİYEMEDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada terör örgütünden yalnızca 'PKK' diye bahseden HDP, öldürülen vatandaşlarımıza da 'şehit' diyemedi.

PKK'YI KINAYAMADILAR, DEVLETİ ELEŞTİRMEYE KALKTILAR

HDP, bölücü terör örgütünü masumlaştırmaya çalıştığı açıklamada PKK'yı kınamak yerine devleti eleştirmeye devam etti.

"10 Şubat 2021’de TSK’nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi toprakları içinde yer alan Gare Bölgesi’ne yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gece yarısı yaptığı açıklamada 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığı ifade edilmiştir. Operasyon sırasında bu kişilerden ayrı olarak 50’yi aşkın insanın hayatını kaybettiği de verilen bilgiler arasındadır.





"HAYATINI KAYBEDEN '13 KİŞİYE' BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Halkların Demokratik Partisi olarak, bu sınır ötesi operasyon sonucunda, uzun süredir PKK’nin elinde tutulan ve kendilerini silahlı bir saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntülerimizi, kayıpların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."