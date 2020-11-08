HDP'den ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a kutlama mesajı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris için kutlama mesajı yayınladı.

Amerika'da 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı.

Posta ile yollanan oylar nedeniyle 5 gün süren sayımın ardından başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ı şimdi de HDP kutladı.

HDP'DEN BİDEN VE HARRİS'E KUTLAMA

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ve Sancar'ın kutlama mesajında, "Ağır pandemi koşulları altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika'nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN BARIŞÇIL BİR DIŞ POLİTİKA İSTEDİLER

Mesajda ayrıca, şunlar da kaydedildi:

"Amerika politikalarının demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz."