HDP’den açıklama: Kılıçdaroğlu’nun Özdağ ile yaptığı protokoldeki kayyum maddesi ilkelere aykırıdır 28 Mayıs seçimleri öncesi anlaşan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı protokol metnindeki kayyum atamalarına ilişkin madde HDP'yi rahatsız etti.

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Seçime sayılı günler kala ittifaklar son kez şekillendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimden daha galip çıktı.

Öyle ki rakiplerine açık ara fark atarak, büyük bir destek aldı.

Ancak sonuçlar, Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yetmedi. Ardından gözler ikinci tura çevrildi.

Bu süreçte ise ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi adaya destek vereceği merakla bekleniyordu.

Oğan, yaptığı basın toplantısında desteğinin Erdoğan'a olduğunu açıkladı.

HDP'den Özdağ'ın desteğine tepki

Ardından bugün de Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

Bu durum ise Millet İttifakı'nın ortağı HDP'yi rahatsız etti.

Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik sert tavrı ile sık sık gündem olan Özdağ ile anlaşarak destekçilerinden tepki görmeye başladı.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin sosyal medyada yazılı açıklama yapan HDP, Kılıçdaroğlu'na adeta gözdağı verdi.

"Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

HDP Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir.



1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasbeden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.



2-Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

"Nihai kararımızı yarın açıklayacağız"