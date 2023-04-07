HDP'den aday olan Cengiz Çandar'ın Fetullah Gülen övgüleri yeniden dolaşımda HDP'nin vekil adaylığını kabul eden gazeteci Cengiz Çandar'ın, yıllar önce Fetullah Gülen'i 2 dakika boyunca soluksuz övdüğü video kaydı sosyal medyada gündem oldu.

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Türkiye'de seçim geri sayımı devam ederken partilerin milletvekili adaylarını netleştirmeleri için son saatler...

Vekil aday adaylığı listelerine son rötuşlar atılırken sanat-siyaset-spor camialarından birçok isim partilerle birlikte anıldı.

Bunların bir kısmı doğrulanırken bir kısmı ise asparagas çıktı.

Cengiz Çandar HDP'den aday oldu

Doğrulanan isimlerden en dikkat çekicisi ise şüphesiz gazeteci Cengiz Çandar oldu.

Çandar HDP'den milletvekili adayı oldu.

HDP'nin vekillik teklifini kabul eden Çandar, hem HDP seçmeninde hem de muhalefetin tüm kesimlerinde tepki çekti.

Fetullah Gülen'i övdüğü video tekrar dolaşımda

Bunun nedeni ise Çandar'ın yıllar önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen güzellemeleri.

Bu kapsamda Çandar'ın NTV'de program yaptığı yıllarda Gülen'i konuk aldığı ve 2 dakika boyunca soluksuz bir şekilde öve öve bitiremediği o video tekrar dolaşıma girdi.

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"Orta Asya'dan Hoca Ahmet Yesevi 'den Mevlana'ya"

Sosyal medyada gündem olan videoda Çandar'ın Gülen'i övdüğü o uzun program açılışı ise şu şekilde:

"Bugün son derece önemli bir konuğumuzla birlikte söyleşeceğiz. Bu konuğumuz yüzlerce yıl öncesinden, taa Orta Asya'dan Hoca Ahmet Yesevi ile başlayıp, Anadolu'da Yunus Emre'den, Mevlana'dan bugüne uzanan yüce fikir çınarımızın günümüze uzanan en önemli dalı belki de.

"21'inci yüzyılın Türk rönesansı"

Kendisi tasavvuf geleneğine bağlı olduğu için son derece alçakgönüllülüğe sahip birisi. O yüzden kendisini tanıtmak için söyleyeceğimiz sözlerden mutlaka rahatsızlık duyacaktır. Onun affına sığınarak, kendisi için '21'inci yüzyılın Türk rönesansı ve Anadolu müslümanlığının yükselişine sahne olacaksa bu hareketin ruh ve fikir mimarlarından en önemlilerinden birisi Fetullah Gülen'dir' diyen tanıtma ile adını zikretmiş olayım.

"Fetullah Gülen öğretisi"

Ayrıca 'Fetullah Gülen öğretisi Batı modernliğini İslami muhafazakarlıkla sınamakta, manalandırmakta, daha önemlisi Batı'nın malı olmaktan çıkartmak istemektedir' diyerek Nilüfer Göle'nin kendisini tanımladığı bir şahsiyet...

"Kaldırın şu Osmanlı haritasını ufkumu daraltıyor"

Çetin Altan kendisi ile yapılan Ufuk Turu'nda, 'Kaldırın şu Osmanlı haritasını ufkumu daraltıyor' deyip yerine dünya haritası astırması, Hoca'nın evrensel bir bakış ve evrensel değerler ortaya koyan düşüncelerini tüm insanlığa aktarmayı planlayan geniş perspektifli bir insan olduğunu gösteriyor' diyor.

"Lütfedip davetimizi de kabul edip geldiği için..."

İşte Fetullah Gülen ile biz bu akşam beraber olacağız. Fetullah Gülen aynı zamanda Hristiyan aleminin büyük ismi Papa ile çok yakın tarihte görüştüğü için güncel siyasi tartışmalara da ismini getirmiş birisi fakat siyasetle yetinmeyeceğiz.

Çok geniş bir düşünce evreninde lütfedip davetimizi de kabul edip geldiği için, kendisinin fikirlerinden yararlanmaya ve sizleri de bu fikirleri paylaşmaya davet edeceğim."

PKK'ya ve teröristlere sahip çıktığı yazıları

Çandar diğer yandan köşe yazıları ve açıklamaları ile de PKK'nın eylemlerini olumlamak TSK'nın operasyonlarını kötülemekle tanınıyor.

Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin arkasından ağıtlar yakan Çandar, PKK'nın eylemelerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin politikalarını eleştirerek "Esas sorun PKK'nın misillemeleri değil Erdoğan'ın saldırgan politikaları" ifadelerini kullanmıştı.

Çandar, Gezi olaylarında gündem olan ve daha sonra PKK'ya katılan bir terörist için de attığı tweet'inde "Kırmızı Fularlı Kız, Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı." ifadelerine yer vermişti.