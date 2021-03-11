Mersin'e gelen HDP heyeti, Akkuyu NGS'nin çevreyi kirleteceğini ileri sürerek inşasının durdurulması için basın açıklaması yaptı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dün yeni bir aşamaya geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile 3. ünitenin temel atma törteni gerçekleştirildi.

Ülke ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı, işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlayacak ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak projeye muhalefet her zamanki gibi karşı çıktı.

HDP'den Akkuyu NGS'ye karşı Mersin'de basın açıklaması VİDEO

CHP'DEN SONRA HDP DE KARŞI ÇIKTI

Dün CHP'nin pahalı ve tehlikeli olduğu iddiasıyla karşı çıktığı santral inşasına bugün de HDP karşı çıkarak Mersin'de basın açıklaması yapıldı.

Daha Hatay'da PKK'lı teröristler tarafında birçok farklı noktada ormanlar ateşe verilerek başlatılan yangınların üzerinden çok az bir zaman geçmişken, HDP'li heyet tarafından Akkuyu NGS inşasının çevre duyarlılığı bahane edilerek durdurulması istendi.

"HDP OLARAK SESİMİZİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

HDP'li heyetin yaptığı basın açıklamasında, "Bugün Mersin'deyiz ve Akkuyu santralinin yakınındayız. Şunu söylemek istiyorum; HDP olarak bu çağda nükleer santral yapma derdinde olan Türkiye'yi tuhaf bir Türkiye olarak görüyoruz. Bu dağları delmemiz canım Mersin'i radyoaktif ile buluşturmak anlamlı değil. Biz buraya gelen arkadaşlarımızla Nükleere Karşı Platformu ile sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bu çabalar boşa çıkmayacaktır." denildi.