HDP Sözcüsü Ebru Günay, başörtüsü hakkında hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili AK Parti heyetinin ziyaretini eleştiren Meral Akşener'e ağır sözlerle yüklendi.

AK Parti, geçtiğimiz günlerde Anayasa değişiklik teklifi için Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti.

Bu kapsamda HDP ile de bir görüşme gerçekleştirmesi siyasetin tartışma konularından biri haline geldi.

İyi Parti ve HDP birbirine girdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuya ilişkin, "Kadere bakın kimler kimlerle yan yana geldi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan, Akşener'e yanıt geldi.

"Haddini bil"

Günay yaptığı açıklamada, Akşener'e "HDP'ye dil uzatacağınıza siz ne konuştunuz onu söyleyin." ifadeleriyle yüklendi.

Akşener'e "Haddini bil." diyerek sert ifadelerine devam eden Günay, "17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil." dedi.

HDP'den Akşener'e: 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver VİDEO



"17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver"

Günay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Akşener'e buradan soruyoruz; Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, Meclis'in 5'inci partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına siz ne konuştunuz onu söyleyin.

Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıkla büyüyen, karanlıktan beslenen ülkeye karanlıktan başka bir şey vadetmeyeceklerini çok iyi biliyoruz."