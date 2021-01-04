HDP'den Boğaziçi protestolarına destek

HDP'nin resmi Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör protestolarına destek paylaşımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması, okul öğrencileri ve akademik kadrosu tarafından tepkiyle karşılandı.

Kamuoyunda sosyal medya üzerinden süren tartışmaların ardından bugün, örgütlenen öğrenciler okulda bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

HDP'DEN DESTEK

Kalabalık öğrenci grubu "Katil polis" sloganları attı. Polisin müdahale ettiği gruba HDP'den destek geldi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından "Boğaziçi öğrencileri geleceğine, demokrasiye, hukuka sahip çıkıyor, kayyımı ve dayatmayı reddediyor. Bu itiraz olduğu sürece faşizm bu topraklarda yaşayamayacak. Sesiniz sesimiz, itirazınız itirazımızdır!" paylaşımı yapıldı.