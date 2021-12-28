HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Muhalafet partilerle tek tek görüşme gerçekleştiren HDP heyeti, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verimli bir görüşme yapıldığını söylemişti.

İKİNCİ ADRES CHP

HDP heyeti, DEVA Partisi ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

ZİYARETTEN KARELER

Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.

HDP'den CHP Genel Merkezi'ne ziyaret