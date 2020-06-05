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- HDP’den CHP’ye: Demokrasi bloğu kuralım
HDP’den CHP’ye: Demokrasi bloğu kuralım
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, üç ismin vekilliklerinin düşürülmesine yönelik kararla ilgili CHP'ye, "Demokrasi bloğu" oluşturalım çağrısı yaptı.
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 17:51
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
HDP'DEN CHP'YE 'DEMOKRASİ BLOĞU' ÇAĞRISI
Düzenlenen toplantıda konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP’ye “Demokrasi bloğu kuralım” çağrısı yaptı.
Sancar, “Demokrasi bloğu”nu kurmaya hazır olduklarını ekleyerek, herkese ‘sorumlu hareket etme’ uyarısında bulundu.
"CHP FARKLI BİR TAVIR ORTAYA KOYMALI"
Sancar, CHP’ye yönelik ayrıca “Bütün tabloyu göz önünde bulunduran değerlendirme yapmalı. Dünkü açıklamada milletvekillerimizin isminin geçmemiş olmasını doğru bulmuyoruz. Tabloyu görmemiş olmaları iktidarın siyasi oyunlarını kolaylaştırır. CHP kurullarında bu meseleyi ayrı değerlendirdikten sonra farklı bir tavır da koyabilir” ifadelerini kullandı.