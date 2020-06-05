HDP’den CHP’ye: Demokrasi bloğu kuralım

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, üç ismin vekilliklerinin düşürülmesine yönelik kararla ilgili CHP'ye, "Demokrasi bloğu" oluşturalım çağrısı yaptı.