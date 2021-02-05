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    HDP'den CHP'ye ziyaret

    HDP'den CHP'ye ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 11:55
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    PKK'nın siyasi kanadı HDP, Millet İttifakı partileriyle ilişkilerini güçlendirmek için görüşmelerine devam ediyor.

    Dün Saadet Partisi ile görüşen HDP'nin ikinci durağı ise CHP oldu.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

    KILIÇDAROĞLU KARŞILADI

    Kılıçdaroğlu’na; Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

    HDP'den CHP'ye ziyaret VİDEO

    CHP-HDP

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