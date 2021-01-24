HDP'den Esenyurt açıklaması: Her türlü hukuki işleme başvuracağız

HDP İstanbul İl Örgütü'nden, Esenyurt'ta terör örgütü PKK'nın propagandası yapılan ilçe başkanlığı binasıyla ilgili bir açıklama geldi.

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması yapmıştı.

Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte terörle mücadele ekipleri ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN VE ABDULLAH ÖCALAN RESMİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, bin adet afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

İncelemelerde binanın elektriğini 4 yıldır kaçak kullandıkları da ortaya çıkan HDP'de, İstanbul il örgütü konuyla ilgili açıklama yaptı.

KUMPAS OPERASYONU DEYİP, KAPININ KIRILMASINI DERT ETTİLER

Yapılan operasyonu kabul etmiyoruz diyen HDP İstanbul İl Örgütü, "Bu baskın partimize yönelik kumpas operasyonlarının yeni bir versiyonudur." açıklamasında bulundu.

İlçe başkanlığı binasının kapısının kırılmasının dert edildiği açıklamada, Abdullah Öcalan vurgusunu dikkatlerden kaçmadı.

HDP, TERÖRİST BAŞINI DİLİNDEN DÜŞÜRMÜYOR

Bölücü terör örgütü liderinin Kürt sorununda çözümün tek adresi olduğunu iddia eden HDP İstanbul İl Örgütü, "Sayın Öcalan, Kürt sorununda çözümün adresidir ve devlet tarafından çözüm sürecinde muhatap alınarak bu gerçek teyit edilmiştir." dedi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ İŞLEME BAŞVURACAĞIMIZI BİLDİRİYORUZ"

Öte yandan emniyet güçleri tarafından yapılan operasyondan hesap soracağını da öne süren HDP, "Bu açık hukuksuzluğu en sert biçimde kınıyor ve kanunsuz emri veren savcı ve uygulayan polisler hakkında gerekli her türlü hukuki işleme başvuracağımızı bildiriyoruz." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.