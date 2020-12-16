HDP'den esnafa bütçe önerisi: S-400'leri satalım

"Rusya'ya S-400'leri iade etsek 2,5 milyar dolar elimize geçer", diyen HDP'li vekil Garo Paylan, "her bir esnafımıza 20 bin lira doğrudan gelir desteği verebiliriz" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasına ve esnafa bütçe yardımına ilişkin açıklamada bulundu.

Esnafın şimdiye kadar bankaya yönlendirildiğini ve daha da borçlandığını savunan Paylan, aylardır iktidara, "Borç değil, doğrudan gelir desteği verin." çağrısında bulunduklarını söyledi.

S-400'LERİ SATIP GELEN PARAYLA HER ESNAFA 20 BİN TL DAĞITALIM

ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını anımsatan Paylan, şunları kaydetti.



"Neredeyse bayram edecekler, ambargolar hafifmiş. Bu S-400'ler başınıza daha çok bela olacak. Bir tost makinası alsanız 1,5 yıl depoda tutmazsınız. Ama Türkiye'nin 2,5 milyar dolar verdiği S-400'ler depoda çürütülüyor. Size neden bin lira ödüyorlar çünkü bunlar S-400 füzesi aldılar. Rusya'ya bunları iade etsek 2,5 milyar dolar elimize geçer, her bir esnafımıza 20 bin lira doğrudan gelir desteği verebiliriz."

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