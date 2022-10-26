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    HDP'den gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya destek paylaşımı

    HDP'den gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya destek paylaşımı

    HDP'nin resmi Twitter hesabından, PKK propagandası suçlaması ile gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için destek paylaşımı yapıldı.
    • 26.10.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:08
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    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasının ardından Türkiye ayağa kalktı.

    Türk askerine yönelik bu iftiradan sonra yargı ve emniyet harekete geçti.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Korur, bugün İstanbul'da gözaltına alındı.

    Daha önce birçok kez PKK ve HDP'ye yakın durarak Türk milletini karşısına alan Fincancı, hakim karşısına çıkacak.

    İlk destek HDP'den

    Bu kapsamda Fincancı'ya destek, beklenildiği gibi HDP'den geldi.

    PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin resmi Twitter hesabından, TTB Başkanı için destek açıklaması yapıldı.

    "Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması iktidarın suçlarını örtbas etme telaşıdır. Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır, bilimin ve meslek onurunun gereğini yerine getirmiştir. Bu saldırılarla gerçeği gizleyemez, toplumu susturamazsınız."

    HDP den gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı ya destek paylaşımı #1

    HDP den gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı ya destek paylaşımı #2

    HDP den gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı ya destek paylaşımı #3


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