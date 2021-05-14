Euro
10.2635
-0.06%
Dolar
8.4503
-0.61%
Altın
499.58
0.05%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
432.506
-0.54%
EXEN Coin
36.42
-0.73%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    HDP siyasi partilerle bayramlaştı

    HDP siyasi partilerle bayramlaştı

    HDP, Ramazan bayramı çerçevesinde CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi heyetleriyle görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP arasında Millet İttifakı gerçekleşmişti.

    Birçok kez Millet İttifakı içerisindeki partiler, HDP ile aralarında ittifak olmadığını belirtse de sergiledikleri eylemlerde birlikte hareket içerisinde oldular.

    HDP, Bayramın ikinci günü CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle online bayramlaşma gerçekleştirdi.

    HDP'DEN CHP, GELECEK, DEVA VE SAADET İLE ONLİNE BAYRAMLAŞMA

    Bayramlaşma buluşmalarına Gelecek Partisi'nden Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Ümit Yardım, Neslihan Çevik ve Feramüz Üstün ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı Seren Yıldız Öztürk; CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir; Deva Partisi’nden Genel Sekreter Medeni Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Uçak ve Nazlı Seda Vural; Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Cafer Güneş katıldı.

    HDP siyasi partilerle bayramlaştı #1

    BAYRAMLAŞMALARDA HÜKÜMETE KARŞI BİRLİKTELİK VURGUSU

    Çeşitli konuların konuşulduğu görüşmelerde Filistin’de yaşananlar ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

    'Birliktelik' mesajlarının verildiği bayramlaşmalarda 'hükümete karşı iş birliği yapmalıyız' vurgusu dikkatlerden kaçmadı.

    HDP siyasi partilerle bayramlaştı #2

    HDP siyasi partilerle bayramlaştı #3

    HDP siyasi partilerle bayramlaştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir