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    HDP'den kapatma davasına ilişkin yazılı savunma

    Halkların Demokratik Partisi, kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu.
    • 19.04.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:03
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    HDP'den kapatma davasına ilişkin yazılı savunma

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kapatma davası açılan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu öğrenildi.

    Partinin kapatılması davası için ‘bölücü eylemlerin odağında olma’ ve ‘terör propagandası’ iddialarının yer aldığı savunma, Yüksek Mahkeme üyelerince incelenecek.

    Daha sonra belirtilen bir tarihte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve HDP’liler sözlü savunma yapacak.

    Toplantı için gün belirlenecek

    Sonrasında ise davayla ilişkin bilgiler toparlanıp, AYM raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

    Raporun incelenmesinin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, partinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin yapılacak toplantı için gün belirleyecek.

    1 aylık süre yetersiz bulunmuştu

    Kapatma davasında esas hakkında savunma için verilen 1 aylık süreyi yetersiz bulan HDP, Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusunda bulunmuştu.

    20 Şubat’ta teslim edilmesi gereken savunma, AYM’nin iki ay ek süre vermesiyle 20 Nisan'da yapılacaktı.


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