HDP'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Korkunç pazarlık, siyaseti paramparça ettin... Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık ve MİT konusunda anlaşması olayına sert çıkan HDP'li Sırrı Sakık tepkisini, "Siyaseti paramparça ettin, bu korkunç pazarlığı yaptın" cümleleri ile aktardı.

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Türkiye, tarihi bir seçim sürecini geride bıraktı...

14'ten 28 Mayıs'a sarkan seçimlerin galibi bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu için istifa çanları çalmaya başladı.

CHP'nin büyük bir kesimi Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasından yana fikir beyan ederken, muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor.

Bir diğer yandan seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'ın T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportaj, gündeme düştü.

Bir süre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığını vereceği konuşuldu.

Bu yönde bir sorunun yöneltildiği Ümit Özdağ, şu cümleleri aktardı;

Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık.

HDP'den sert yorum

Siyasi gündem bu konuyu kurcalarken, bir sert tepki seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen aynı zamanda PKK'nın siyasi ayağı olarak bilinen HDP'den geldi.

HDP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Kendin kazanmak için siyaseti paramparça ettin"

Kılıçdaroğlu'nun siyaseti paramparça ettiğini vurgulayan Sakık, şu notu düştü;

Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin.

"Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın, kim bilir kazansaydın..."